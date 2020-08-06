2020-08-06
Facebook запускает аналог TikTok в Instagram
Facebook в среду запустила в США и более чем в 50 других странах собственную версию TikTok: новое видеоприложение под названием Reels, которое встроено в Instagram. Об этом передает
Фото: theverge.com
Что известно
Новое приложение было запущено через несколько дней после того, как Microsoft сообщила, что ведет переговоры о покупке американских акций TikTok у китайской компании ByteDance.
Запуск Reels усилит ожесточенную борьбу Facebook и TikTok, которые стремятся завоевать внимание американских подростков – многие из них за последние два года перешли в TikTok.
Facebook впервые испытала Reels в Бразилии в 2018 году, а затем – во Франции, Германии и Индии.
Пользователи Reels могут записывать короткие видео, а затем добавлять специальные эффекты и музыку из библиотеки.