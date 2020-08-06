Facebook запускает аналог TikTok в Instagram

Facebook в среду запустила в США и более чем в 50 других странах собственную версию TikTok: новое видеоприложение под названием Reels, которое встроено в Instagram. Об этом передает Reuters .

Фото: theverge.com

Что известно

Новое приложение было запущено через несколько дней после того, как Microsoft сообщила, что ведет переговоры о покупке американских акций TikTok у китайской компании ByteDance.

Запуск Reels усилит ожесточенную борьбу Facebook и TikTok, которые стремятся завоевать внимание американских подростков – многие из них за последние два года перешли в TikTok.

Facebook впервые испытала Reels в Бразилии в 2018 году, а затем – во Франции, Германии и Индии.

Пользователи Reels могут записывать короткие видео, а затем добавлять специальные эффекты и музыку из библиотеки.