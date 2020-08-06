Canon взломан: сервера лежат, информация украдена, хакеры требуют денег

По данным интернет-издания BleepingComputer онлайн-сервисы компании Canon подверглись мощной хакерской атаке. В настоящий момент не работают более двух десятков американских сайтов производителя фото и видеоаппаратуры, а также почтовые сервисы, внутренние корпоративные платформы и многие другие приложения. Кроме того, как указывает источник, хакеры предположительно похитили 10 Тбайт данных, включающих личную информацию.

Источник сообщает, что атака предположительно началась ещё 30 июля, с сайта image.canon (облачного сервиса Canon, позволяющего хранить фотографии и видео), когда стали наблюдаться проблемы в его работе, а затем он и вовсе отключился. В течение нескольких дней сервис был недоступен. С 4 июля Canon его снова запустила. Однако на главной странице сайта о хакерской атаке ничего не сообщается. Кроме того, в сообщении указывается, что с доступом к 10 Гбайт архивной информации, сохранённой до 16 июня, наблюдались проблемы, в результате которых эти данные были потеряны. В то же время Canon заверяет, что никаких утечек данных не происходило. И вообще все проблемы они решили.

BleepingComputer решили копнуть глубже и выяснили, что проблемы были (и остаются) не только с облачным сервисом Canon. Под атакой оказалось несколько десятков других онлайн-ресурсов компании. В распоряжение журналистов попало изображение сообщения из сервисного отдела Canon, в котором указывается о массовых системных неполадках в работе множества платформ, а также проблемах с доступом к различным ресурсам, включая почту и канал для связи на платформе Microsoft Teams.

Проверка показала, что в настоящий момент не работает ни один из более 20 представленных ниже сайтов компании. При входе на них пользователя встречает «заглушка», сообщающая о том, что ресурс находится на техническом обслуживании.

Позже выяснилось, что атака была произведена хакерской группировкой Maze, стоящей за созданием вируса-вымогателя Maze Ransomware. Журналистам удалось выйти на её представителей. Те опровергли информацию о том, что первоначальная атака на сайт image.canon была произведена ими, однако подтвердили, что стоят за взломом более 20 различных сервисов Canon. Ресурсу удалось получить в своё распоряжение часть скриншота с посланием хакеров для Canon, в котором они указывают, что получили доступ к «10 Тбайт данных, частных баз данных и прочей информации», хранящейся на серверах онлайн-сервисов Canon. Каким-либо образом подтвердить свои слова хакеры отказались.

В своём послании хакеры Maze также сообщают, что зашифровали украденные данные и их резервные копии. Cannon сможет получить декриптор и доступ к данным только в том случае, если решит заплатить за это. Кроме того, после оплаты хакеры обязуются удалить все данные со своих носителей. Подробности сделки не указываются, но злоумышленники готовы их предоставить через собственную площадку в даркнете. Судя по всему, ниже в послании идёт инструкция о том, как это сделать, но скришнот дальше обрывается. Если Canon не пойдёт на предложенные условия, Maze угрожают опубликовать все данные компании в открытом доступе на своём сайте.

Ресурс BleepingComputer обратился за комментариями в Canon, но там пока молчат. Как указывает источник, ранее жертвами хакеров Maze и их вируса-вымогателя Maze Ransomware стали многие компании, включая LG, Xerox, Conduent, MaxLinear, Cognizant, Chubb, VT San Antonio Aerospace и другие.



