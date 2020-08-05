В Новой Каховке мошенники под видом интернет-ломбарда обманули граждан на 0,5 млн гривень

Двое мужчин создали "интернет-магазин", где по заниженным ценам продавали несуществующие товары.

?В Новой Каховке мошенники под видом интернет-ломбарда обманули граждан на на 0,5 млн гривень
Фото: npu.gov.ua

В Херсонской области киберполиция разоблачила мошенников, которые под видом интернет-ломбарда обманули граждан на 0,5 млн гривень.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Фигуранты создали собственный веб-сайт, где под видом ломбарда продавали несуществующую бытовую технику и автомобильные товары. От покупателей требовали стопроцентную предоплату, а потом, получив деньги, исчезали. В результате от таких действий пострадали около 70 человек. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы", - отметили правоохранители.

Киберполиция установила, что двое жителей Новой Каховки, 31 года и 32 лет, создали "интернет-магазин", где по заниженным ценам продавали подержанную бытовую технику и автомобильные товары. От покупателей они требовали полную предоплату, однако никакой товар им не поставляли.

Правоохранители провели обыски в местах проживания фигурантов. По результатам обыска изъяты мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители, "черновые" записи. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Фото: npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Одному фигуранту уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в июле в Киеве мошенник обустроил фиктивный "обменник" и украл у клиента $30 тыс.

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