Disney устроит премьеру "Мулан" одновременно в кинотеатрах и на своем стриминге

За последний квартал компания не выпустила ни одного крупного фильма на экраны.

Disney объявила о переносе премьеры фильма "Мулан" - римейке одноименной анимации 1998 года - на свою стриминговую платформу.

Как сообщает Screen, в сентябре лента выйдет на Disney+ как премиум-премьера - то есть чтобы ее посмотреть, придется заплатить отдельно $29,99.

"Мулан" была потенциальным блокбастером и должна была выйти в широкий прокат в марте, но ее прокат перенесли из-за карантина.

Сейчас "Мулан" выйдет в кинотеатрах в тот же день, что и на Disney+, но "на рынках, на которых нет доступа к Disney+ и где открыты кинотеатры".

Disney+ пока доступен в США , Канаде, Новой Зеландии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции, в Испании , Италии, Индии и Японии и скоро запустится в скандинавских странах, Бельгии, Люксембурге, Португалии, Индонезии - в сентябре; в Латинской Америке - в ноябре.

Согласно плану Disney, "Мулан" должна выйти в прокат на больших экранах в Китае, где кинотеатры уже работают, и компания рассчитывает на кассовые сборы в этой стране.

Руководство Disney отрицает, что решение перенести прокат "Мулан" частично на цифровую платформу означает отход компании от модели кинотеатрального проката. Зато в Disney+ заявили, что у стриминговой платформы на данный момент 60,5 млн подписчиков.

Издание The Verge пишет, что поскольку Disney не выпустил ни одного крупного фильма за последний квартал, это сильно отразилось на его доходах. За этот год компания получила $11,78 млрд, что на 20,2 млрд меньше, чем за предыдущий аналогичный период, и большая часть этих денег - от стриминга. "За последний квартал Disney заработал 1,7 млрд, а в прошлом году за тот же период - 3,8 млрд. Это означает, что есть большой пробел в календаре, компании не хватает "Мстителей", и это идеальный пример того, какое влияние имела пандемия на один из ключевых бизнесов для Disney", - пишет издание.

Теперь, когда "Мулан" исчезла из глобального расписания кинотеатральных премьер, не известна судьба следующих крупных премьер Disney - например, марвеловской "Черной вдовы", которая должна выйти 6 ноября.

Warner Bros. также переносит свои премьеры: "Тенет" Кристофера Нолана, который должен был выйти в прокат в июле, выйдет в августе на определенных территориях, а в Штатах только 3 сентября.