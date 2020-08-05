Facebook запустил обновленный чат-плагин для бизнеса

Facebook запустил обновленный чат-плагин Messenger для бизнеса. С его помощью компании могут напрямую общаться с клиентами со своего веб-сайта. Об этом пишет Tech Crunch.

Что изменилось

В отличии от предыдущей версии плагина, клиенты смогут общаться с представителями компании без входа в аккаунт Facebook. Вместо этого будет доступна опция «Продолжить как гость».

Бизнесу по-прежнему будут доступны все инструменты управления чатом, независимо от того, вошли клиенты в профиль Facebook или нет.

Компания также изменила дизайн чатов. По словам представителей Facebook, это могло быть причиной роста числа контактов бизнеса с клиентами на 45% во время тестирования плагина.

Кроме этого, разработчикам будет проще интегрировать чат Messenger на сайты компаний.

Компании могут установить обновленный плагин в настройках Facebook или через партнеров (WooCommerce, ManyChat и Haravan).