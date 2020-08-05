Facebook запустил обновленный чат-плагин для бизнеса

Facebook запустил обновленный чат-плагин Messenger для бизнеса. С его помощью компании могут напрямую общаться с клиентами со своего веб-сайта. Об этом пишет Tech Crunch.

Facebook запустил обновленный чат-плагин для бизнеса

Что изменилось

  • В отличии от предыдущей версии плагина, клиенты смогут общаться с представителями компании без входа в аккаунт Facebook. Вместо этого будет доступна опция «Продолжить как гость».
  • Бизнесу по-прежнему будут доступны все инструменты управления чатом, независимо от того, вошли клиенты в профиль Facebook или нет.
  • Компания также изменила дизайн чатов. По словам представителей Facebook, это могло быть причиной роста числа контактов бизнеса с клиентами на 45% во время тестирования плагина.
  • Кроме этого, разработчикам будет проще интегрировать чат Messenger на сайты компаний.

Компании могут установить обновленный плагин в настройках Facebook или через партнеров (WooCommerce, ManyChat и Haravan).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысячВерховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысяч
Отчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулосьОтчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулось
Задержаны подозреваемые в недавнем взломе Twitter. Предполагаемому организатору хакерской атаки 17 летЗадержаны подозреваемые в недавнем взломе Twitter. Предполагаемому организатору хакерской атаки 17 лет
Microsoft подтвердила намерение купить TikTokMicrosoft подтвердила намерение купить TikTok
Инвесторы оценили TikTok в $50 миллиардовИнвесторы оценили TikTok в $50 миллиардов
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысячВерховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысяч
Китайский гигант соцсетей Tencent обошел Facebook по капитализацииКитайский гигант соцсетей Tencent обошел Facebook по капитализации
Spotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и MastercardSpotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и Mastercard
Disney резко сократила затраты на рекламу в Facebook на фоне бойкотаDisney резко сократила затраты на рекламу в Facebook на фоне бойкота
Facebook закрыл 35 украинских страниц за фейки. На их рекламу потратили $1,93 миллионаFacebook закрыл 35 украинских страниц за фейки. На их рекламу потратили $1,93 миллиона
Самый богатый человек Индии запустил конкурента ZoomСамый богатый человек Индии запустил конкурента Zoom
Facebook расширила доступные пользователям способы монетизации контентаFacebook расширила доступные пользователям способы монетизации контента
Facebook официально перешел с Kiev на KyivFacebook официально перешел с Kiev на Kyiv
TikTok запустил специальный раздел для бизнесаTikTok запустил специальный раздел для бизнеса
Facebook создает свой венчурный фондFacebook создает свой венчурный фонд
Последние новости
Подгружаем последние новости