Биржа Bitfinex заплатит $400 миллионов за поимку взломавших ее хакеров

Биржа для торговли криптовалютой Bitfinex предложила вознаграждение в $400 млн за поимку хакеров, которые взломали ее в 2016 г… Об этом биржа сообщила на своем официальном сайте.

Биржа Bitfinex заплатит $400 миллионов за поимку взломавших ее хакеров
Фото: bitnovosti.com

Обещания компании

Компания обещает заплатить тем, кто сообщит информацию о преступниках, 5% от суммы, которую получится вернуть. Если же сами хакеры решатся возвратить украденные средства, они могут оставить себе 25%.

Данное заявление биржи, вероятно, было вызвано двумя причинами. Во-первых, 2 августа состоялась годовщина взлома. Во-вторых, в последнее время активизировались хакеры, имеющие отношение к краже монет.

3 августа со связанного со взломом кошелька было переведено 620 BTC, транзакцию зафиксировал Twitter-бот Whale Alert.

28 июля сервис по анализу блокчейна Chainalysis сообщил, что количество биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью, достигло 892 тыс. Больше всего грязных BTC обращается на даркнет-рынках, где продаются запрещенные вещества, краденные личные данные и прочее — 585 тыс. монет.

Напомним

В августе 2016 года у торговой площадки хакеры украли около 120 тыс. биткоинов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысячВерховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысяч
Отчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулосьОтчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулось
Задержаны подозреваемые в недавнем взломе Twitter. Предполагаемому организатору хакерской атаки 17 летЗадержаны подозреваемые в недавнем взломе Twitter. Предполагаемому организатору хакерской атаки 17 лет
Microsoft подтвердила намерение купить TikTokMicrosoft подтвердила намерение купить TikTok
Инвесторы оценили TikTok в $50 миллиардовИнвесторы оценили TikTok в $50 миллиардов
Блок рекламы


Похожие новости
Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе — исследованиеДанные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе — исследование
Криптобиржа Coinbase разместит акции на фондовом рынкеКриптобиржа Coinbase разместит акции на фондовом рынке
В сети биткоина прошла транзакция на $95 миллионовВ сети биткоина прошла транзакция на $95 миллионов
Стоимость Zoom из-за пандемии выросла вдвое. Глава компании за день увеличил свой капитал более чем на $800 миллионовСтоимость Zoom из-за пандемии выросла вдвое. Глава компании за день увеличил свой капитал более чем на $800 миллионов
ProZorro ищет "белых" хакеров для поиска уязвимостей в системеProZorro ищет "белых" хакеров для поиска уязвимостей в системе
Пароли 33 миллионов аккаунтов “Живого Журнала” были слиты в интернетПароли 33 миллионов аккаунтов “Живого Журнала” были слиты в интернет
СБУ раскрыла хакеров, которые почти 10 лет крали со счетов в США и ЕвропеСБУ раскрыла хакеров, которые почти 10 лет крали со счетов в США и Европе
Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»
Криптобиржа Binance официально начнет работу в УкраинеКриптобиржа Binance официально начнет работу в Украине
Google заплатит до $50 000 за выявленные злоупотребления пользовательскими данными в Chrome и Android
Последние новости
Подгружаем последние новости