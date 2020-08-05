Биржа Bitfinex заплатит $400 миллионов за поимку взломавших ее хакеров

Биржа для торговли криптовалютой Bitfinex предложила вознаграждение в $400 млн за поимку хакеров, которые взломали ее в 2016 г… Об этом биржа сообщила на своем официальном сайте.

Фото: bitnovosti.com

Обещания компании

Компания обещает заплатить тем, кто сообщит информацию о преступниках, 5% от суммы, которую получится вернуть. Если же сами хакеры решатся возвратить украденные средства, они могут оставить себе 25%.

Данное заявление биржи, вероятно, было вызвано двумя причинами. Во-первых, 2 августа состоялась годовщина взлома. Во-вторых, в последнее время активизировались хакеры, имеющие отношение к краже монет.

3 августа со связанного со взломом кошелька было переведено 620 BTC, транзакцию зафиксировал Twitter-бот Whale Alert.

28 июля сервис по анализу блокчейна Chainalysis сообщил, что количество биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью, достигло 892 тыс. Больше всего грязных BTC обращается на даркнет-рынках, где продаются запрещенные вещества, краденные личные данные и прочее — 585 тыс. монет.

Напомним

В августе 2016 года у торговой площадки хакеры украли около 120 тыс. биткоинов.

