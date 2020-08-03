Microsoft передумала покупать TikTok после заявлений Трампа

Американская компания Microsoft приостановила переговоры по покупке китайской социальной сети TikTok после заявлений президента США Дональда Трампа, что он не поддерживает такую сделку. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает hromadske.

Фото: slovoidilo.ua

Что известно

Глава Белого дома опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям.

Переговоры о покупке соцсети не прекратили полностью, но приостановили. Стороны сейчас пытаются выяснить позицию Белого дома.

Также отмечается, что заявления президента заставили TikTok пойти на дополнительные уступки, в частности согласиться создать 10 тысяч рабочих мест в США в течение следующих трех лет. Но пока не понятно, сможет ли это убедить Трампа.

Накануне американский лидер заявил, что может использовать экономические рычаги влияния или свои исполнительные полномочия, чтобы запретить TikTok в США и не поддерживает приобретение соцсети американскими компаниями. Трамп опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователей и передавать их китайским властям.

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