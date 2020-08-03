Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысяч

Facebook заблокировал страницы 12 главных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару из-за распространения фейков. Об этом сообщает BBC, передает Униан.

Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на $368 тысяч
Фото: pravda.com.ua

Cуть конфликта

Facebook обвинили в распространении фейковых новостей о судьях. Ранее суд в Бразилии потребовал заблокировать эти аккаунты, а в случае отказа соцсетей это сделать — пригрозил им ежедневными штрафами в размере около $3,8 тысячи.

В списке заблокированный аккаунтов страницы главы президентской партии Роберто Джефферсон и известного бразильского бизнесмена Лусиану Ханг.

Сначала Facebook отказался выполнять решение суда, ссылаясь на угрозу для свободы слова. Сумма штрафа После чего Верховный суд Бразилии оштрафовал Facebook на 1,92 миллиона реалов (около $368 тысяч) за отказ заблокировать указанные страницы по всему миру.

Сейчас доступ к ним закрыт только на территории Бразилии. Пока нет информации о штрафах в отношении Twitter.

Предыстория

  • 7 июля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что отрицавший опасность covid-19 президент Бразилии заразился коронавирусом.
  • В конце июля соцсети Twitter и Facebook удалили страницы президента Бразилии Жаира Болсонару и 16 его сторонников, которых заподозрили в распространении лживых новостей.

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