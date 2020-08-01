Microsoft ведёт переговоры о покупке TikTok, чтобы спасти сервис от запрета в США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) планирует объявить решение, в соответствии с которым китайская компания ByteDance должна отказаться от владения популярным сервисом коротких видео TikTok в пользу американской компании. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Также стало известно о том, что возможным покупателем TikTok может стать корпорация Microsoft . The New York Times со ссылкой на источник, осведомленный о переговорах, сообщил, что в настоящее время софтверный гигант ведёт переговоры о покупке TikTok. Эту же информацию подтвердило и информационное агентство Bloomberg. Официальные представители Microsoft отказались от комментариев по данному вопросу.

Сервис TikTok пользуется большой популярностью по всему миру, в том числе и в США . По мере того, как он набирал популярность, росла обеспокоенность со стороны американских властей, которые считают, что TikTok может использоваться китайским правительством для сбора информации об американских гражданах. Ранее в этом месяце президент Трамп заявил о том, что он рассматривает возможность введения запрета сервиса TikTok на территории США . По данным Bloomberg, он намерен подписать исполнительный указ, из-за которого ByteDance будет так или иначе вынуждена отказаться от контроля над TikTok.

Стоит отметить, что TikTok прикладывает немало усилий, чтобы дистанцироваться от родительской компании, пытаясь убедить всех в том, что на китайских серверах сервиса не хранятся пользовательские данные, и отрицая свою связь с правительством Поднебесной. В рамках этой деятельности ByteDance назначила генеральным директором TikTok Кевина Майера (Kevin Mayer), который ранее работал в Walt Disney Co. Кроме того, ранее появлялась информация о том, что ByteDance может продать TikTok американским инвесторам за сумму порядка $50 млрд.



