Задержаны подозреваемые в недавнем взломе Twitter. Предполагаемому организатору хакерской атаки 17 лет

Стало известно о том, что в рамках расследования дела о крупнейшем в истории Twitter взломе аккаунтов знаменитостей и крупных компаний с целью криптовалютного мошенничества под стражу взяты три человека, младшему из которых всего 17 лет. Речь идёт о недавнем инциденте, когда злоумышленники взломали аккаунты Apple , Uber, Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей, после чего предлагали от их имени удвоить любой платёж в биткоинах.

Главным подозреваемым по этому делу стал 17-летний житель Тампы, штат Флорида. Его имя не раскрывается, но, по мнению следствия, именно он является «идейным вдохновителем» крупнейшего в истории Twitter взлома аккаунтов. Кроме него были задержаны предполагаемые сообщники. Правоохранители считают, что ими являются 22-летний Нима Фазели (Nima Fazeli) из Орландо, использовавший ник «Rolex», а также 19-летний Мейсон Шеппард (Mason Sheppard) из Великобритании, известный под ником «Chaewon».

Согласно предъявленным обвинениям, Фазели грозит пять лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. за взлом компьютеров. Шеппарду предъявлено обвинение во взломе компьютеров, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег. Максимальным наказанием за эти преступления является 20-летний тюремный срок и штраф в $250 тыс. Что касается предполагаемого несовершеннолетнего организатора, то ему предъявлено обвинение в более чем 30 уголовных преступлениях, в том числе в организованном мошенничестве, мошенничестве, связанном с коммуникациями, краже личных данных и взломе компьютеров.

В документах правоохранителей сказано, что подросток «получил доступ» к компьютерным системам или сетям Twitter «с целью разработки и реализации схемы», но неясно, взаимодействовал ли он с внутренним инструментом администрирования социальной сети или же просто получил доступ к взломанным аккаунтам.

«Это могло иметь колоссальные последствия, вплоть до дестабилизации финансовых рынков в Америке и по всему миру. Поскольку у него был доступ к Twitter-аккаунтам влиятельных политиков, он мог подорвать политику и международную дипломатию. Это не игра, а серьёзное преступление с серьёзными последствиями», — сказал государственный прокурор Эндрю Уоррен (Andrew Warren).



