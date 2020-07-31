Отчёт Alphabet: доходы Google упали впервые в истории, но YouTube это не коснулось

В прошлом квартале Alphabet, материнская компания Google , предупредила, что ожидает негативного влияния пандемии COVID-19 на результаты второго квартала, и это произошло: компания столкнулась с первым в своей истории снижением выручки. Тем не менее, ей удалось превзойти ожидания доходов Уолл-стрит.

Alex Castro / The Verge

Общая выручка за квартал составила $38,3 млрд против ожидаемых аналитиками $37,4 млрд, но по сравнению со вторым кварталом 2019 года она снизилась на 2 %. Чистая прибыль упала до $6,9 млрд с $9,9 млрд год назад. Выручка самого Google составила $21,3 млрд против $23,6 млрд годом ранее. «Мы по-прежнему проходим через сложную глобальную обстановку», — заявила финансовый директор Рут Порат (Ruth Porat) в своём выступлении о доходах.

Яркой точкой стало подразделение YouTube, где доходы от рекламы выросли до $3,81 млрд с $3,6 млрд в прошлом году. Облачное подразделение Google тоже продемонстрировало рост выручки — до $3,01 млрд с $2,1 млрд в аналогичном квартале прошлого года.

Во время разговора с аналитиками госпожа Порат сказала, что осторожно воодушевлена ростом компании в конце квартала, который закончился 30 июня, но добавила, что Alphabet считает преждевременным оценивать долгосрочность последних тенденций, учитывая очевидную неопределённость глобальной макросреды.

Исполнительный директор Сундар Пичай (Sundar Pichai) сказал, что, хотя экономический климат остаётся хрупким из-за пандемии коронавируса, компания увидела первые признаки стабилизации: пользователи возвращаются к коммерческой деятельности в Интернете.

По словам господина Пичая, в этом квартале подписка на YouTube и Google Play показала хорошие результаты, а количество загрузок приложений и игр выросло на 35 %. Компании удалось привлечь нескольких новых крупных клиентов к своим облачным услугам, включая Deutsche Bank. Также облачное подразделение выиграло за счёт того, что много людей работало из дома во время карантина. «Клиенты выбирают Google Cloud, чтобы либо снизить свои расходы за счёт повышения операционной эффективности, либо для стимулирования новаций», — сказал он.

Alex Castro / The Verge

Выручка в категории «Другие ставки» компании Alphabet (сюда входит экспериментальная лаборатория X, дочерняя компания Waymo и ряд других подразделений вроде Verily Life Sciences), снизилась до $148 млн со $162 млн год назад. При этом на деятельность этих перспективных подразделений компания истратила $1,12 млрд.

«Прочие доходы» Google , в том числе доходы от оборудования, Play Маркет и нерекламного направления YouTube, составили $5,12 млрд против $4 млрд долларов годом ранее. Отвечая на вопрос об антимонопольных расследованиях в сфере поиска Google и Android, господин Пичай сказал, что компания адаптируется и добавил: «Думаю, что проверки будут происходить какое-то время».



