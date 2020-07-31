Коронавирус обеспечил PayPal рекордные доходы во втором квартале 2020 года

Платёжная система PayPal опубликовала финансовый отчёт за второй квартал 2020 года. Он стал лучшим в истории компании по всем главным показателям. Руководство связало этот успех со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

За прошедший квартал в сервисе было зарегистрировано 21,3 миллиона новых аккаунтов, что на 137 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году, а число транзакций выросло на 29 %. Выручка возросла $5,26 миллиарда (на 25 %), а чистая прибыль составила $1,53 миллиарда, что на 86 % лучше прошлогоднего показателя.

«В разгар пандемии COVID-19 цифровые платежи стали более важными, чем когда-либо. Наши показатели за второй квартал 2020 года, который стал самым успешным в истории компании, подтверждают значимость PayPal в разворачивающемся цифровом будущем», — заявил президент PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman).

Руководство компании считает, что повышенный спрос на цифровые платежи в будущем сохранится. По их мнению, благодаря сложившейся ситуации прибыль компании по итогам года вырастет на 25 %.



