Коронавирус обеспечил PayPal рекордные доходы во втором квартале 2020 года

Коронавирус обеспечил PayPal рекордные доходы во втором квартале 2020 года

Платёжная система PayPal опубликовала финансовый отчёт за второй квартал 2020 года. Он стал лучшим в истории компании по всем главным показателям. Руководство связало этот успех со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

За прошедший квартал в сервисе было зарегистрировано 21,3 миллиона новых аккаунтов, что на 137 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году, а число транзакций выросло на 29 %. Выручка возросла $5,26 миллиарда (на 25 %), а чистая прибыль составила $1,53 миллиарда, что на 86 % лучше прошлогоднего показателя.

«В разгар пандемии COVID-19 цифровые платежи стали более важными, чем когда-либо. Наши показатели за второй квартал 2020 года, который стал самым успешным в истории компании, подтверждают значимость PayPal в разворачивающемся цифровом будущем», — заявил президент PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman).

Руководство компании считает, что повышенный спрос на цифровые платежи в будущем сохранится. По их мнению, благодаря сложившейся ситуации прибыль компании по итогам года вырастет на 25 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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