Инвесторы оценили TikTok в $50 миллиардов

Владельцы пекинской компании ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, оценили его для продажи в $50 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Предложения о продаже контроля над сервисом стали поступать после того, как у TikTok начались проблемы с регуляторами США и ряда других стран через обвинения в отношении безопасности персональных данных пользователей.

Ряд инвесторов самой ByteDance, а также сторонние компании и инвестфонды предлагали за TikTok $50 млрд. Это 50 прогнозных годовых выручек 2021 года. Подобный сервис Snap оценивается только в 15 годовых выручек, или $33 млрд.

ByteDance было оценено в $140 млрд в начале этого года, когда один из ее акционеров, Cheetah Mobile, продал небольшую долю путем частной сделки.

Кроме TikTok, компания владеет контентной платформой Toutiao, китайским вариантом TikTok – сервисом Douyin, а также поддерживает многочисленные стриминговые и новостные сервисы. Ее выручка в 2019 году достигла $17 млрд.

Топ-менеджеры ByteDance считают оценку TikTok в размере $50 млрд низкой, поскольку рассчитывают на рост выручки в 2021 году до $6 млрд. Вполне вероятно, что на продажу выставят только операции TikTok в США .

Кроме того, нет уверенности в том, что ByteDance вообще согласится на продажу. Она сейчас реализует структурные изменения, целью которых является максимальное отделение бизнеса TikTok от материнской компании. Эти изменения могут предусматривать новую холдинговую компанию для TikTok и независимый наблюдательный совет. Компания уже отделила TikTok в оперативной части от других приложений.