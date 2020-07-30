Инвесторы оценили TikTok в $50 миллиардов
Владельцы пекинской компании ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, оценили его для продажи в $50 млрд. Об этом
Предложения о продаже контроля над сервисом стали поступать после того, как у TikTok начались проблемы с регуляторами США и ряда других стран через обвинения в отношении безопасности персональных данных пользователей.
Ряд инвесторов самой ByteDance, а также сторонние компании и инвестфонды предлагали за TikTok $50 млрд. Это 50 прогнозных годовых выручек 2021 года. Подобный сервис Snap оценивается только в 15 годовых выручек, или $33 млрд.
ByteDance было оценено в $140 млрд в начале этого года, когда один из ее акционеров, Cheetah Mobile, продал небольшую долю путем частной сделки.
Кроме TikTok, компания владеет контентной платформой Toutiao, китайским вариантом TikTok – сервисом Douyin, а также поддерживает многочисленные стриминговые и новостные сервисы. Ее выручка в 2019 году достигла $17 млрд.
Топ-менеджеры ByteDance считают оценку TikTok в размере $50 млрд низкой, поскольку рассчитывают на рост выручки в 2021 году до $6 млрд. Вполне вероятно, что на продажу выставят только операции TikTok в США.
Кроме того, нет уверенности в том, что ByteDance вообще согласится на продажу. Она сейчас реализует структурные изменения, целью которых является максимальное отделение бизнеса TikTok от материнской компании. Эти изменения могут предусматривать новую холдинговую компанию для TikTok и независимый наблюдательный совет. Компания уже отделила TikTok в оперативной части от других приложений.
Что известно о компании ByteDance
Компания ByteDance находится на рынке уже 8 лет, и рост ее доходов в значительной степени обусловлен рекламой ее приложений в Китае, включая новостной агрегатор Jinri Toutiao, а также Douyin, китайскую версию TikTok.
До того, как ByteDance вышла на рынок, там «царили» другие гиганты: лидер электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd, оператор поисковых систем Baidu Inc. и Tencent.
Ростом популярности китайская компания обязана пандемии и связанными с ней мерами социального дистанцирования: ее программы получили огромное распространение. Так, 6 из 10 самых популярных приложений в китайском магазине iOS App Store принадлежали ByteDance.
В мае бывший главный исполнительный директор Walt Disney Кевин Майер был приглашен на должность нового исполнительного директора TikTok.