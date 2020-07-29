СБУ заявила о кибератаке ФСБ РоSSии на представительство президента в Крыму

Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства.

В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением Службы безопасности в АР Крым была обезврежена и устранена целенаправленная кибератака, организованная хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ РоSSии.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

Отмечается, что кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства.

"Представительство и Главное управление СБУ в Автономной Республике Крым будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и на защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", - отметили в спецслужбе.

Напомним, за первое полугодие 2020 года СБУ нейтрализовала более 300 кибератак и киберинцидентов на объекты критической инфраструктуры.

26 июля стало известно также об утечке данных из сервиса "Cloudflare Inc". Среди обнародованных адресов было 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тыс. с доменом "ua", в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры. Киберспециалисты Службы безопасности проверили вероятность рисков вследствие утечки базы данных и установили, угрозы государственным ресурсам нет.