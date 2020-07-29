Госспецсвязи начала расследовать хакерские атаки на сайт Офиса президента

Только с 6 по 12 мая было совершено почти 8 тыс. хакерских атак.

Госспецсвязи начала расследовать хакерские атаки на сайт Офиса президента
Фото: static2.gooddays.ru

Руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины инициировало служебное расследование по выяснению обстоятельств сбоя работы отдельных сайтов органов государственной власти.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Во время предварительной проверки установлено, что причиной длительного возобновления работы указанных информационных платформ стало некачественное обеспечение резервным электропитанием некоторых сервисов Госспецсвязи.

"Поскольку в качестве альтернативного источника питания используется генератор 2005 года выпуска, надлежащая проверка и обновление которого не осуществлялись своевременно, это привело к тому, что работу сайтов органов государственной власти не удалось восстановить сразу. Также установлено, что длительное время игнорировалось обеспечение достаточным количеством источников бесперебойного питания государственного предприятия, на базе которого размещаются информационные платформы некоторых государственных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас принимаются срочные меры по дополнительному резервированию критически важных ресурсов.

По завершении проведения служебного расследования, выяснения причин и обстоятельств этого инцидента, а также установления причастных лиц, Госспецсвязи проинформирует правоохранительные органы и общественность.

Как мы сообщали, на сайты государственных органов Украины с 6 по 12 мая было осуществлено почти 8 тыс. хакерских атак, подавляющее большинство - на сайт Офиса президента.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцам выдадут официальный электронный почтовый ящикУкраинцам выдадут официальный электронный почтовый ящик
В DarkNet обнаружили данные с сайтов с доменами "gov.ua" и "ua"В DarkNet обнаружили данные с сайтов с доменами "gov.ua" и "ua"
В работе Garmin произошел сбой, не работают сайт и сервисы компанииВ работе Garmin произошел сбой, не работают сайт и сервисы компании
Spotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и MastercardSpotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и Mastercard
СБУ: угрозы для государственных ресурсов из-за утечки данных с Cloudflare нетСБУ: угрозы для государственных ресурсов из-за утечки данных с Cloudflare нет
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ заявила о кибератаке ФСБ РоSSии на представительство президента в КрымуСБУ заявила о кибератаке ФСБ РоSSии на представительство президента в Крыму
В DarkNet обнаружили данные с сайтов с доменами "gov.ua" и "ua"В DarkNet обнаружили данные с сайтов с доменами "gov.ua" и "ua"
В работе Garmin произошел сбой, не работают сайт и сервисы компанииВ работе Garmin произошел сбой, не работают сайт и сервисы компании
Правоохранители выявили сайт, собиравший персональные данные украинцев (фото)Правоохранители выявили сайт, собиравший персональные данные украинцев (фото)
Госспецсвязи сообщило о хакерских атаках на сайт Офиса президентаГосспецсвязи сообщило о хакерских атаках на сайт Офиса президента
С начала карантина СБУ разоблачила 207 агитаторов, распространяющих фейки о коронавирусеС начала карантина СБУ разоблачила 207 агитаторов, распространяющих фейки о коронавирусе
С начала карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе в соцсетяхС начала карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе в соцсетях
Доступность сайта может стать фактором ранжирования GoogleДоступность сайта может стать фактором ранжирования Google
Google опубликовал рекомендации для сайтов органов здравоохраненияGoogle опубликовал рекомендации для сайтов органов здравоохранения
60% вебмастеров наблюдают снижение трафика на сайты - опрос60% вебмастеров наблюдают снижение трафика на сайты - опрос
Последние новости
Подгружаем последние новости