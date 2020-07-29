Госспецсвязи начала расследовать хакерские атаки на сайт Офиса президента

Только с 6 по 12 мая было совершено почти 8 тыс. хакерских атак.

Руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины инициировало служебное расследование по выяснению обстоятельств сбоя работы отдельных сайтов органов государственной власти.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Во время предварительной проверки установлено, что причиной длительного возобновления работы указанных информационных платформ стало некачественное обеспечение резервным электропитанием некоторых сервисов Госспецсвязи.

"Поскольку в качестве альтернативного источника питания используется генератор 2005 года выпуска, надлежащая проверка и обновление которого не осуществлялись своевременно, это привело к тому, что работу сайтов органов государственной власти не удалось восстановить сразу. Также установлено, что длительное время игнорировалось обеспечение достаточным количеством источников бесперебойного питания государственного предприятия, на базе которого размещаются информационные платформы некоторых государственных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас принимаются срочные меры по дополнительному резервированию критически важных ресурсов.

По завершении проведения служебного расследования, выяснения причин и обстоятельств этого инцидента, а также установления причастных лиц, Госспецсвязи проинформирует правоохранительные органы и общественность.

Как мы сообщали, на сайты государственных органов Украины с 6 по 12 мая было осуществлено почти 8 тыс. хакерских атак, подавляющее большинство - на сайт Офиса президента.