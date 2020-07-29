Китайский гигант соцсетей Tencent обошел Facebook по капитализации

Facebook больше не самая дорогая соцсеть в мире, конкуренту из Китая удалось ее обогнать по капитализации. Об этом пишет mind со ссылкой на SCMP.

Рыночная капитализация владельца мессенджера WeChat компании Tencent, выросла до $670 млрд, тогда как его конкурента из США составляет 657,8 млрд.

Между тем, аудитория у Facebook вдвое большей, чем у ее конкурента. Тогда как Tencent имеет 1,2 млрд активных пользователей, американская компания – 3 млрд.

Напомним: недавно Alibaba сместила Facebook с шестого места рейтинга крупнейших компаний мира. Рыночная капитализация китайского гиганта е-коммерции составляет около $677,4 млрд.

Как известно, акции Facebook пострадали на фоне движения BlackLivesMatter и бойкота со стороны рекламодателей, недовольных политикой соцсетей по борьбе с расизмом.

Напомним

Согласно рейтингу Forbes,Facebook оказался среди отставающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

За 2019 год акции Facebook подорожали на 55%. В начале 2020-го акции поднялись до исторического максимума – $224,2 за акцию, но удержать позиции не смогли.