Китайский гигант соцсетей Tencent обошел Facebook по капитализации

Facebook больше не самая дорогая соцсеть в мире, конкуренту из Китая удалось ее обогнать по капитализации. Об этом пишет mind со ссылкой на SCMP.

Китайский гигант соцсетей Tencent обошел Facebook по капитализации

Рыночная капитализация владельца мессенджера WeChat компании Tencent, выросла до $670 млрд, тогда как его конкурента из США составляет 657,8 млрд.

Между тем, аудитория у Facebook вдвое большей, чем у ее конкурента. Тогда как Tencent имеет 1,2 млрд активных пользователей, американская компания – 3 млрд.

Напомним: недавно Alibaba сместила Facebook с шестого места рейтинга крупнейших компаний мира. Рыночная капитализация китайского гиганта е-коммерции составляет около $677,4 млрд.

Как известно, акции Facebook пострадали на фоне движения BlackLivesMatter и бойкота со стороны рекламодателей, недовольных политикой соцсетей по борьбе с расизмом.

Напомним

Согласно рейтингу Forbes,Facebook оказался среди отставающих: бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

За 2019 год акции Facebook подорожали на 55%. В начале 2020-го акции поднялись до исторического максимума – $224,2 за акцию, но удержать позиции не смогли.

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