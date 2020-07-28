СБУ: угрозы для государственных ресурсов из-за утечки данных с Cloudflare нет

IP-адреса вебресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных.

СБУ: угрозы для государственных ресурсов из-за утечки данных с Cloudflare нет
Фото: Depositphotos/darknula

Киберспециалисты Службы безопасности проверили вероятность рисков вследствие утечки базы данных клиентов компании "Cloudflare Inc" и установили, что угрозы государственным ресурсам нет.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, выявлено, что IP-адреса веб-ресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованные доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS.

В общем было опубликовано почти 2,6 млн тегов.

"Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы веб-ресурсов, которые обслуживает «Cloudflare», в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры. К проверке привлекались Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ и Государственный центр киберзащиты Госсвязи. Для проведения диагностики данные были получены непосредственно от компании «Cloudflare Inc»", - отметили в СБУ.

Напомним, об утечке данных с сервиса "Cloudflare Inc" стало известно 26 июля. Среди обнародованных адресов было 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тыс. с доменом "ua", в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.

Всего за первое полугодие 2020 года СБУ нейтрализовала более 300 кибератак и киберинцидентов на объекты критической инфраструктуры.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцам выдадут официальный электронный почтовый ящикУкраинцам выдадут официальный электронный почтовый ящик
В DarkNet обнаружили данные с сайтов с доменами "gov.ua" и "ua"В DarkNet обнаружили данные с сайтов с доменами "gov.ua" и "ua"
В работе Garmin произошел сбой, не работают сайт и сервисы компанииВ работе Garmin произошел сбой, не работают сайт и сервисы компании
Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google. От его имени раздают биткоиныСтив Возняк подал в суд на YouTube и Google. От его имени раздают биткоины
Spotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и MastercardSpotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и Mastercard
Блок рекламы


Похожие новости
В Черновцах подростка подозревают в продаже баз персональных данных граждан разных странВ Черновцах подростка подозревают в продаже баз персональных данных граждан разных стран
Из-за ошибки искуственного интеллекта арестовали невиновногоИз-за ошибки искуственного интеллекта арестовали невиновного
После утечки данных в Telegram количество пользователей "Дії" не снизилось, - министрПосле утечки данных в Telegram количество пользователей "Дії" не снизилось, - министр
Стоимость Zoom из-за пандемии выросла вдвое. Глава компании за день увеличил свой капитал более чем на $800 миллионовСтоимость Zoom из-за пандемии выросла вдвое. Глава компании за день увеличил свой капитал более чем на $800 миллионов
В Одесской области разоблачили хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почтыВ Одесской области разоблачили хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почты
Установлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/сУстановлен новый рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну — 44,2 Тбит/с
В Ивано-Франковске задержали хакера, который выставил на продажу крупнейший за всю историю массив украденных данныхВ Ивано-Франковске задержали хакера, который выставил на продажу крупнейший за всю историю массив украденных данных
Нацполиция обвинила Opendatabot в причастности к распространению персональных данных, сервис отрицает (обновлено)Нацполиция обвинила Opendatabot в причастности к распространению персональных данных, сервис отрицает (обновлено)
В Telegram «слили» базу данных водительских прав украинцевВ Telegram «слили» базу данных водительских прав украинцев
Kickstarter сократит почти половину сотрудников из-за коронавирусаKickstarter сократит почти половину сотрудников из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости