СБУ: угрозы для государственных ресурсов из-за утечки данных с Cloudflare нет

Киберспециалисты Службы безопасности проверили вероятность рисков вследствие утечки базы данных клиентов компании "Cloudflare Inc" и установили, что угрозы государственным ресурсам нет.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

В частности, выявлено, что IP-адреса веб-ресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованные доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS.

В общем было опубликовано почти 2,6 млн тегов.

"Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы веб-ресурсов, которые обслуживает «Cloudflare», в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры. К проверке привлекались Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ и Государственный центр киберзащиты Госсвязи. Для проведения диагностики данные были получены непосредственно от компании «Cloudflare Inc»", - отметили в СБУ .

Напомним, об утечке данных с сервиса "Cloudflare Inc" стало известно 26 июля. Среди обнародованных адресов было 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тыс. с доменом "ua", в том числе ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.