Сотрудники Google будут работать удаленно до июля 2021 года
Сотрудники американской Google, входящей в холдинг Alphabet Inc., не вернутся в офис по меньшей мере до июля 2021 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники,
Как аргументируют решение
Мера коснется почти всех из 200 тысяч постоянных сотрудников компании. Ранее Google планировала вернуть сотрудников на рабочие места в январе 2021 года.
По информации газеты, главный исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи принял это решение на прошлой неделе после обсуждений с группой топ-менеджеров.
«Я надеюсь, что это даст вам гибкость, необходимую для достижения равновесия между работой и заботой о себе и близких в ближайшие 12 месяцев», — написал он сотрудникам.
Продление срока удаленной работы затронет сотрудников большинства крупных офисов Google, включая штаб-квартиру в Маунтин-Вью в Калифорнии.
Компания частично возобновила работу офисов, в странах, которые оказались менее затронуты пандемией, включая Австралию, Грецию и Таиланд.
Напомним
- Технологические компании из Кремниевой долины были среди первых, кто перевел своих сотрудников на дистанционную работу в марте на фоне вспышки коронавируса.