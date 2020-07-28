Сотрудники Google будут работать удаленно до июля 2021 года

Сотрудники американской Google , входящей в холдинг Alphabet Inc., не вернутся в офис по меньшей мере до июля 2021 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает Интерфакс-Украина.

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Как аргументируют решение

Мера коснется почти всех из 200 тысяч постоянных сотрудников компании. Ранее Google планировала вернуть сотрудников на рабочие места в январе 2021 года.

По информации газеты, главный исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи принял это решение на прошлой неделе после обсуждений с группой топ-менеджеров.

«Я надеюсь, что это даст вам гибкость, необходимую для достижения равновесия между работой и заботой о себе и близких в ближайшие 12 месяцев», — написал он сотрудникам.

Продление срока удаленной работы затронет сотрудников большинства крупных офисов Google , включая штаб-квартиру в Маунтин-Вью в Калифорнии.

Компания частично возобновила работу офисов, в странах, которые оказались менее затронуты пандемией, включая Австралию, Грецию и Таиланд.

Напомним