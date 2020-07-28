Spotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и Mastercard

Стриминговый сервис Spotify запустил рекламу для украинского бизнеса. С сервисом уже заключили контракты Ballantine's, Ferrero, Uklon и Mastercard. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Spotify запустил в Украине новые форматы рекламы: первыми клиентами стали Uklon и Mastercard

Что предлагает сервис

Сервис предлагает компаниям разнообразные форматы размещения, которые зависят от целей компании и способов взаимодействия пользователей с платформой. Предложение предусматривает аудио-, видео — и баннерные форматы.

Пользователи могут находить и воспроизводить музыку на различных устройствах, интегрировать ее с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и тому подобное.

«Сложно отрицать, что популярность стриминговых сервисов растет с огромной скоростью. Мы очень рады, что Uklon стал одной из первых компаний-партнеров Spotify в Украине. Уверены, что это только начало», – отметил маркетинговый директор компании Uklon Вадим Ищенко.

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