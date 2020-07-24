В работе Garmin произошел сбой, не работают сайт и сервисы компании

Вероятно, виноват вирус.

Американский производитель GPS-навигаторов и спортивных смарт-часов, вероятно, подвергся атаке хакеров.

Многочасовой сбой в работе начался утром 23 июля и коснулся всех служб и даже некоторых производственных линий компании.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)

— Garmin (@Garmin) July 23, 2020

"Этот сбой также повлиял на наши колл-центры, и сейчас мы не можем принимать никаких звонков, электронных писем или обращений в онлайн-чатах. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить эту проблему, и просим прощения за это неудобство", - сообщила компания.

Владельцы смарт-часов Garmin не могут синхронизировать свои данные через мобильное приложение Garmin Connect. Также нет доступа к сайту Garmin, службам поддержки клиентов и форуму для пользователей.

Фото: Garmin

Например, невозможно создать новые маршруты - скажем, для бега или езды на велосипеде - или поделиться своими результатами после завершения тренировки в таких службах как Strava. В работе самих устройств Garmin проблем не наблюдается, говорится в сообщении компании.

Издание ZDNet считает, что сбой произошел из-за вируса WastedLocker, но Garmin пока официально не подтвердил эту информацию.

Устройства Garmin хранят информацию, а потом обмениваются данными с онлайн-службами компании - либо через подключенный телефон или компьютер, либо непосредственно через Wi-Fi - для синхронизации этой информации. Это позволяет подробнее анализировать ее или передавать в другие службы.

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