Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google. От его имени раздают биткоины

Сооснователь Apple Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google из-за того, что мошенники используют его имя в своих материалах, а компании этому не препятствуют. Об этом сообщает CoinDesk, передает Liga.net.

Стив Возняк подал в суд на YouTube и Google. От его имени раздают биткоины
Фото: uamodna.com

В чем обвиняют компании

Стив Возняк стал одним из 18 истцов, которые пытаются взыскать с компаний компенсацию вреда и обязать видеохостинг удалить видеозаписи с раздачей биткоинов.

Сторона обвинения утверждает, что в подобных видео, помимо Возняка, фигурируют Билл Гейтс, Илон Маск и Майкл Делл. Истцы сопроводили заявление скриншотами, на которых видно, что изображения и видеозаписи с Возняком используются для раздачи биткоинов в прямом эфире.

Пользователей убеждают отправить криптовалюту на определенный адрес, взамен обещают прислать вдвое больше.

В заявлении истцов говорится, что YouTube в течение нескольких месяцев размещает, продвигает и напрямую зарабатывает на преступных схемах. По их словам, ущерб составляет «миллионы долларов».

Заявители требуют привлечь к рассмотрению дела присяжных и изъять у ответчиков всю прибыль, полученную незаконным путем.

Истцы проводят параллель с Twitter, в случае с которым быстрая реакция уберегла пользователей от потерь.

В ходе беспрецедентной хакерской атаки были взломаны аккаунты Илона Маска, Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джо Байдена, Майкла Блумберга, Канье Уэста, компаний Apple и Uber, биржи Binance и компаний криптовалютного рынка.

Напомним, в топовых аккаунтах разместили объявление о том, что за присланные биткоины вернут вдвое больше. Всего за три часа злоумышленники заработали более $100000. По одной из версий, за взломом могут стоять сотрудники Twitter, по другой — хакер «Кирк».

Ранее сообщалось

  • В июне основатель Telegram Павел Дуров обвинил соцсети Facebook и Instagram в содействии мошенникам, которые используют его имя в рекламе.

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