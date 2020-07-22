Украинцам выдадут официальный электронный почтовый ящик

Украинцев обяжут общаться с властью онлайн: каждому выдадут официальный email вместе с паспортом

Даже если кто-то из жителей Украины пытался держаться подальше от виртуального мира, гаджетов и компьютеров, то скоро им все же придется не отставать от прогресса. Депутат от партии «Слуга народа» внес знаковое предложение, которое планируется закрепить на законодательном уровне.

Депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко подготовил проект закона, в котором предлагается вместе с паспортами выдавать гражданам Украины официальные электронные адреса. По данному адресу представители властных структур смогут рассылать различные важные уведомления и письма.

Согласно прописанным в документе положениям, если у рядовых граждан Украины будет выбор – получать официальный почтовый адрес или нет, то у ФЛП и юридических лиц такого выбора не будет.

Кроме того, по мнению юриста Александра Плахотника, если обычный гражданин в анкете на получение паспорта откажется от обработки его персональных данных добавляет, то, скорее всего, такую анкету просто не примут.

Украинцев обяжут общаться с властью онлайн: каждому выдадут официальный email вместе с паспортом

Законопроект предлагает присваивать электронный адрес во время оформления паспорта или при внесении любых изменений в реестры. Проверять или не проверять почту, дело каждого, но в документе четко указано, что все уведомления, официальные письма, которые отправляются на официальную электронную почту, будут считаться доставленными, при этом никто не будет требовать прислать подтверждение.

По мнению автора законопроекта Александра Федиенко, присвоение электронной почты позволит общаться с органами власти онлайн. «Я считаю, что в первом чтении нужно принять любой законопроект. Я однозначно стою на позиции, что, если мы идем в цифровое государство, без этого атрибута не обойтись. Мы же цивилизованная страна, мы развиваемся в сторону электронно-цифровых технологий», – заявил Федиенко.

Напомним, ранее в Украине предложили уравнять в правах мужчин и женщин. Новый закон уже на подходе, он позволит отцам уходить в декретный отпуск, пока мать будет обеспечивать семью.


Шевченко Лилия, Тудей

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