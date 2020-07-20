Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе — исследование

Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе. На незащищенном сервере нашли базу данных объемом 1,2 терабайта. Об этом свидетельствует исследование vpnMentor.

Что известно

Специалисты выявили на незащищенном сервере базу данных объемом 1,2 терабайта с данными таких приложений, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN.

В ней содержатся незашифрованные пароли, электронные адреса, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств.

Каждый из этих VPN-сервисов, данные из которых оказались в сети, утверждал, что не требует регистрации, то есть не должен был отслеживать активность пользователей.

«Такая утечка демонстрирует полное пренебрежение правилами безопасности, которое ставит под угрозу пользователей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные, которые попали в открытый доступ, могут использовать для спама, фишинговых рассылок или шантажа пользователей VPN-сервисов.