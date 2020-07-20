PayPal запускает сервис торговли криптовалютами
PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют. Для этого платежная компания заключила соглашение с блокчейн-стартапом Paxos. Об этом сообщает
Что известно о сервисе
PayPal намерена предложить своим клиентам возможность напрямую покупать и продавать криптовалюты через сервис мобильных платежей Venmo. Он был приобретен платежным гигантом еще в 2013 году в рамках покупки другого платежного сервиса, Braintree, за $800 млн, а сама PayPal была тогда еще частью бизнеса eBay.
Paxos на прошлой неделе объявил о запуске собственного брокерского бизнеса — Paxos Crypto Brokerage позволяет компаниям встраивать в их собственные мобильные приложения функции покупки, продажи, хранения и переводов криптовалют.
Первым клиентом нового продукта Paxos стало американское подразделение британского финтех-стартапа Revolut, занимающегося трейдингом криптовалют. Теперь услугами Paxos намерена воспользоваться и PayPal.
Официально информацию о запуске нового проекта ни в одной из компаний пока не комментируют.
Напомним
- Ранее PayPal намеревалась войти на рынок криптовалют через участие в проекте Libra от Facebook. Однако осенью прошлого года платежная компания отказалась от участия в проекте.
- О запуске сервиса криптовалютного трейдинга PayPal может быть объявлено уже на текущей неделе, говорят источники Coindesk.
- Напомним, что в феврале 2020 года один из сооснователей monobank Дмитрий Дубилет, занимавший тогда пост министра Кабинета министров, заявил, что Украина не интересна для платежной системы PayPal.
- По словам Дубилета, регуляторных ограничений для прихода PayPal на украинский рынок нет. Компания может прийти в Украину, когда увидит экономический рост нашей страны.