PayPal запускает сервис торговли криптовалютами

PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют. Для этого платежная компания заключила соглашение с блокчейн-стартапом Paxos. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на собственные источники.

Фото: epravda.com.ua

Что известно о сервисе

PayPal намерена предложить своим клиентам возможность напрямую покупать и продавать криптовалюты через сервис мобильных платежей Venmo. Он был приобретен платежным гигантом еще в 2013 году в рамках покупки другого платежного сервиса, Braintree, за $800 млн, а сама PayPal была тогда еще частью бизнеса eBay.

Paxos на прошлой неделе объявил о запуске собственного брокерского бизнеса — Paxos Crypto Brokerage позволяет компаниям встраивать в их собственные мобильные приложения функции покупки, продажи, хранения и переводов криптовалют.

Первым клиентом нового продукта Paxos стало американское подразделение британского финтех-стартапа Revolut, занимающегося трейдингом криптовалют. Теперь услугами Paxos намерена воспользоваться и PayPal.

Официально информацию о запуске нового проекта ни в одной из компаний пока не комментируют.

Напомним

Ранее PayPal намеревалась войти на рынок криптовалют через участие в проекте Libra от Facebook. Однако осенью прошлого года платежная компания отказалась от участия в проекте.

О запуске сервиса криптовалютного трейдинга PayPal может быть объявлено уже на текущей неделе, говорят источники Coindesk.