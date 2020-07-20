PayPal запускает сервис торговли криптовалютами

PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют. Для этого платежная компания заключила соглашение с блокчейн-стартапом Paxos. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на собственные источники.

PayPal запускает сервис торговли криптовалютами
Фото: epravda.com.ua

Что известно о сервисе

PayPal намерена предложить своим клиентам возможность напрямую покупать и продавать криптовалюты через сервис мобильных платежей Venmo. Он был приобретен платежным гигантом еще в 2013 году в рамках покупки другого платежного сервиса, Braintree, за $800 млн, а сама PayPal была тогда еще частью бизнеса eBay.

Paxos на прошлой неделе объявил о запуске собственного брокерского бизнеса — Paxos Crypto Brokerage позволяет компаниям встраивать в их собственные мобильные приложения функции покупки, продажи, хранения и переводов криптовалют.

Первым клиентом нового продукта Paxos стало американское подразделение британского финтех-стартапа Revolut, занимающегося трейдингом криптовалют. Теперь услугами Paxos намерена воспользоваться и PayPal.

Официально информацию о запуске нового проекта ни в одной из компаний пока не комментируют.

Напомним

  • Ранее PayPal намеревалась войти на рынок криптовалют через участие в проекте Libra от Facebook. Однако осенью прошлого года платежная компания отказалась от участия в проекте.
  • О запуске сервиса криптовалютного трейдинга PayPal может быть объявлено уже на текущей неделе, говорят источники Coindesk.
  • Напомним, что в феврале 2020 года один из сооснователей monobank Дмитрий Дубилет, занимавший тогда пост министра Кабинета министров, заявил, что Украина не интересна для платежной системы PayPal.
  • По словам Дубилета, регуляторных ограничений для прихода PayPal на украинский рынок нет. Компания может прийти в Украину, когда увидит экономический рост нашей страны.

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