Украинский кешбек-сервис LetyShops получил $3 миллиона инвестиций
Основанный украинцами кешбек-сервис LetyShops привлек $3 млн от немецкого инвестора AB Capital Group. Об этом сообщает AIN.ua.
На что пойдут средства
В компании надеются, что инвестиции помогут увеличить прибыль LetyShops на треть за счет более агрессивного масштабирования.
LetyShops планирует получить еще один раунд инвестиций в первом полугодии 2021 года. Средства планируют потратить на масштабирование продукта на новых рынках.
«В июне 2020 прибыль компании от «новых рынков» уже составила более 30%. Сейчас мы сфокусированы на дальнейшем росте. Нацелены закрепить позиции в Испании, Польше, Латинской Америке, обогнать конкурентов в Германии и Индии, а также выйти на новые рынки», — рассказали в компании.
О компании
LetyShops – крупнейший кешбек-сервис в Украине и странах СНГ. С 2019 года сервис начал международную экспансию, выйдя на рынки Испании, Германии, Польши, Индии и стран Латинской Америки.
Сотрудничает с 2400 интернет-магазинами практически во всех категориях e-commerce, а кешбэк возвращает более 12 млн пользователей.
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