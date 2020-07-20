Онлайн-платформа для аренды жилья Rentberry привлекла $4,5 миллиона

Основанная украинцами онлайн-платформа для долгосрочной аренды жилья Rentberry привлекла $4,5 млн венчурных инвестиций. Об этом пишет InVenture.

Онлайн-платформа для аренды жилья Rentberry привлекла $4,5 миллиона
фото: inventure.com.ua

Для Rentberry это уже третий инвестиционный раунд, в рамках которого стартап привлек $4,5 млн. В этом раунде приняли участие фонд Angel Investors Marlborough, партнер компании McKinsey & Company Срикант Инампуди, а также CEO Invesque Скот Вайт.

Об привлеченных инвестициях

Всего в стартап за все время инвестировали $13 млн. Среди инвесторов: 808 Ventures, Zing Capital, Beechwood Ventures, ангелы из Google, McKinsey и CBRE.

Привлеченные инвестиции в Rentberry планируют направить на запуск на своей платформе нового VR-инструмента, который, по словам разработчиков, поможет полностью устранить риелторов и посредников из процесса аренды жилья. Деньги потратят на его разработку и запуск, а также дальнейшее развитие платформы на новых рынках.

Об украинском стартапе

Rentberry — украинский стартап в области недвижимости. Изначально запускался на рынке в США, однако в дальнейшем сервис масштабировали также на Европу и Азию. На данный момент, по словам разработчиков, Rentberry доступен в более 40 стран.

Продукт Rentberry представляет из себя платформу для долгосрочной аренды жилья. Все процессы – просмотр квартиры, подписание договоров и ежемесячные платежи – происходят онлайн. Особенность Rentberry в том, что на сайте можно предлагать свою цену за квартиру, буквально превращая процесс сдачи-аренды в аукцион.

По состоянию на 2019 год, на платформе зарегистрировано 6 млн объектов по всему миру и 900 тыс. пользователей. На текущий момент Rentberry имеет 292 тыс. активных пользователей в месяц.

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