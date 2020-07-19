Disney резко сократила затраты на рекламу в Facebook на фоне бойкота

Disney, возможно, являлась крупнейшей компанией, ещё не присоединившейся к бойкоту Facebook: в рамках инициативы #StopHateForProfit многие крупные компании перестали размещать рекламу на платформах Facebook и Instagram. Однако источники Wall Street Journal сообщают, что теперь развлекательный гигант резко сократил свои расходы на рекламу в Facebook.

Joe Burbank/Orlando Sentinel/Tribune News Service

Неясно, насколько сильно Disney сократила свои затраты или как долго продлится такая политика, но компания, как сообщается, решила не делать пока публичных заявлений на этот счёт. Компания, как сообщают источники, также прекратила рекламировать потоковую службу Hulu через Instagram.

В ответ на запрос журналистов WSJ компания Facebook повторила своё заявление о том, что собирается активнее бороться с человеконенавистническими высказываниями. Если шаг Disney связан с бойкотом, это может стать крупнейшим финансовым ударом для Facebook, вызванным тем, что заявления компании о разжигании ненависти и дезинформации неадекватны.

По оценке WSJ, Disney была лучшим рекламодателем Facebook в США в первой половине 2020 года. Хотя это не обязательно вызовет значительные трудности для Facebook, действия компании Мики-Мауса могут быть более болезненны, чем сокращение рекламы других компаний, включая Ford, Starbucks или Verizon.

Alex Castro / The Verge

Ранее Facebook заявила, что изменит свою политику для решения проблемы. Лидеры движений за гражданские права, стоящие за бойкотом, жаловались на то, что встречи с социальными сетями их разочаровывают, и пообещали поддерживать бойкот до тех пор, пока не произойдут существенные изменения. Компания провела собственный аудит гражданских прав и вопросов разжигания ненависти. В конце июня мы писали, что Facebook из-за этой ситуации с рекламодателями всего за два дня потеряла $60 млрд рыночной стоимости, а после этого стало известно, что к бойкоту присоединились другие компании, включая Microsoft и Sony.

Слишком рано говорить, что участие Disney в бойкоте побудит Facebook пересмотреть свою позицию. Однако таких крупных рекламодателей сложно игнорировать, и они могут побудить другие компании последовать их примеру.



