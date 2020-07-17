Siri и Alexa оказались в центре антимонопольного расследования Евросоюза по Интернету вещей

Siri и Alexa оказались в центре антимонопольного расследования Евросоюза по Интернету вещей

Голосовые ассистенты, включая Siri компании Apple и Alexa интернет-компании Amazon.com, оказались в центре масштабного антимонопольного расследования в Европе. Европейская комиссия предполагает, что собираемые технологическими гигантами данные могут быть использованы в целях нечестной конкуренции.

Органы надзора ЕС уже увидели признаки того, что технологические гиганты могут ограничивать доступ к информации или создавать продукты, которые не будут совместимы с продуктами других компаний, указано в опубликованном в четверг заявлении Европейской комиссии относительно расследования, касающегося Интернета вещей.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager) сообщила журналистам, что крупные компании, в случае использования своих возможностей, могут «очень и очень быстро привести рынки к тому рубежу, когда конкуренция превращается в монополию. Если мы не будем своевременно действовать, существует серьёзный риск того, что такое случится с Интернетом вещей», — подчеркнула она.

Голосовые помощники являются «центром всего этого», сказала Вестагер. «Это может быть Apple Siri, голосовой ассистент Google или Amazon Alexa», — добавила она. По её словам, голосовой помощник «меняет то, как вы взаимодействуете с вещами», так как пользователям по их запросу может быть «представлена лишь одна опция», а не полный выбор продуктов, которые они могли бы получить в магазине.

Еврокомиссар также упомянула сегмент фитнес-трекеров, где она отдельно исследует поглощение Google производителя носимых устройств Fitbit.

Объявленное в четверг расследование также охватывает подключённые холодильники, стиральные машины, умные телевизоры и светильники. В его рамках ЕС планирует запросить информацию у 400 фирм по всему миру. Предполагается, что предварительный отчёт по расследованию будет опубликован весной 2021 года, а окончательные выводы — летом 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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