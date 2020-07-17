Google уличили в предвзятом ранжировании результатов поиска. Снова

Google уличили в предвзятом ранжировании результатов поиска. Снова

Официальная позиция корпорации, которая владеет самым популярным поисковым сервисом в интернете, гласит, что на его выдачу влияют только специально рассчитанные критерии пользовательских предпочтений. Номинально, поисковик #google#.com не отдает предпочтения никакому сайту, а при ранжировании в выдаче опирается не только на соответствие запросу, но и на некие «сигналы из интернета, чтобы понять, какие результаты люди находят наиболее релевантными и полезными для данного запроса». Что это за индикаторы в компании не уточняют.

Тем не менее, журналисты из The Wall Street Journal провели собственное расследование и пришли к диаметрально противоположным выводам — определенная субъективность все-таки есть. Исследователи использовали бота, который с различных IP-адресов искал тестовые видео. Выбранные ролики были недавно размещены на хостингах YouTube, Dailymotion и Facebook. Первый сервис из списка в 95% случаев находился на первом месте в поисковой выдаче вне зависимости от того, как пользователи реагировали на разыскиваемый ролик на этой площадке.

Самым ярким свидетельством «нечестного» поведения Google стала видеозапись с Зионом Уильямсом — звездой баскетбола. Ролик был опубликован NBA в январе после его долгожданного дебюта в профессиональной лиге. На ресурсе Facebook видео набрало свыше миллиона просмотров и около 900 комеентариев, а на YouTube — менее 200 тысяч просмотров и 400 комментариев. Тем не менее, именно менее популярный результат с хостинга Google находился в поисковой выдаче на первом месте.

По информации журналистов, решение так настроить поисковик было принято топ-менеджментом Google с целью привлечения траффика на свои площадки. И несмотря на то, что в компании все отрицают и настаивают на своей точке зрения, потенциально данное расследование может обернуться очередным антимонопольным расследованием и судебной тяжбой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня буде доступний в УкраїніМузичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня буде доступний в Україні
Німеччина запропонувала ЄС запровадити санкції проти Росії за кібератакуНімеччина запропонувала ЄС запровадити санкції проти Росії за кібератаку
Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)
Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска Обамы и Гейтса. Просили биткоиныХакеры взломали Twitter-аккаунты Маска Обамы и Гейтса. Просили биткоины
Facebook закрыл 35 украинских страниц за фейки. На их рекламу потратили $1,93 миллионаFacebook закрыл 35 украинских страниц за фейки. На их рекламу потратили $1,93 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Google впервые будет платить СМИ за новостиGoogle впервые будет платить СМИ за новости
Google выплатит по $1000 всем сотрудникам, работающим из домаGoogle выплатит по $1000 всем сотрудникам, работающим из дома
ProZorro ищет "белых" хакеров для поиска уязвимостей в системеProZorro ищет "белых" хакеров для поиска уязвимостей в системе
Умер основатель крупнейшего белорусского портала Юрий ЗиссерУмер основатель крупнейшего белорусского портала Юрий Зиссер
Сотрудники Google, Facebook и других гигантов будут работать из дому до конца годаСотрудники Google, Facebook и других гигантов будут работать из дому до конца года
После 19 лет работы из Google ушел главный "серый кардинал" компанииПосле 19 лет работы из Google ушел главный "серый кардинал" компании
Facebook отчитался о самом низком росте выручки с момента основания компанииFacebook отчитался о самом низком росте выручки с момента основания компании
Google провёл ребрендинг Hangouts Chat и Hangouts MeetGoogle провёл ребрендинг Hangouts Chat и Hangouts Meet
Google: как выбрать структуру URL для AMP-страницGoogle: как выбрать структуру URL для AMP-страниц
Google опубликует серию кейсов, показывающих ценность SEOGoogle опубликует серию кейсов, показывающих ценность SEO
Последние новости
Подгружаем последние новости