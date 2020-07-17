Google уличили в предвзятом ранжировании результатов поиска. Снова

Официальная позиция корпорации, которая владеет самым популярным поисковым сервисом в интернете, гласит, что на его выдачу влияют только специально рассчитанные критерии пользовательских предпочтений. Номинально, поисковик #google#.com не отдает предпочтения никакому сайту, а при ранжировании в выдаче опирается не только на соответствие запросу, но и на некие «сигналы из интернета, чтобы понять, какие результаты люди находят наиболее релевантными и полезными для данного запроса». Что это за индикаторы в компании не уточняют.

Тем не менее, журналисты из The Wall Street Journal провели собственное расследование и пришли к диаметрально противоположным выводам — определенная субъективность все-таки есть. Исследователи использовали бота, который с различных IP-адресов искал тестовые видео. Выбранные ролики были недавно размещены на хостингах YouTube, Dailymotion и Facebook. Первый сервис из списка в 95% случаев находился на первом месте в поисковой выдаче вне зависимости от того, как пользователи реагировали на разыскиваемый ролик на этой площадке.

Самым ярким свидетельством «нечестного» поведения Google стала видеозапись с Зионом Уильямсом — звездой баскетбола. Ролик был опубликован NBA в январе после его долгожданного дебюта в профессиональной лиге. На ресурсе Facebook видео набрало свыше миллиона просмотров и около 900 комеентариев, а на YouTube — менее 200 тысяч просмотров и 400 комментариев. Тем не менее, именно менее популярный результат с хостинга Google находился в поисковой выдаче на первом месте.

По информации журналистов, решение так настроить поисковик было принято топ-менеджментом Google с целью привлечения траффика на свои площадки. И несмотря на то, что в компании все отрицают и настаивают на своей точке зрения, потенциально данное расследование может обернуться очередным антимонопольным расследованием и судебной тяжбой.



