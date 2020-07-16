Британія, США та Канада звинуватили Росію в хакерських атаках на розробників вакцини від COVID-19

Велика Британія, США та Канада викрили російських хакерів в атаках на медичних лабораторіях західних країн і дослідних розробників вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Розвідслужби трьох країн поклали провину за атаки на угруповання Cozy Bear, відому також як APT29 і Dukes. Її пов'язують з ФСБ Росії.

"Ми викрилии сьогодні їхні кибератаків проти тих, хто шукає вакцину від COVID-19. Вони підривають життєво важливе співробітництво усього світу", - наголосив міністр іностранних дел Британії Домінік Рааб.

The ?? stands with ?? & ?? against the reckless actions of Russia’s intelligence services, who we have exposed today for committing cyber attacks against those working on a #Covid19 vaccine - undermining vital ? cooperation to defeat this pandemic https://t.co/6nIq8Nu5Iz — Dominic Raab (@DominicRaab) July 16, 2020

Британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив, що виявивши напад, негайно поділився інформацією з американськими і канадськими колегами. Чи вдалося зловмисникам вкрасти дані, не повідомляється. Крім того, британська спецслужба розповсюдила рекомендації стосовно того, як діють хакери і як захиститися від них.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не залишати безкарними атаки російських хакерів.

"Я приєднуюся до Домініка Рааба. Канадські та американські партнери висловлюють занепокоєння з приводу російських кібератак проти розробників вакцини COVID-19. Україна протягом багатьох років переживає російські кібератаки та наполягає, що міжнародне право повністю застосовується до кіберпростору. Порушення не повинні залишатися безкарними", - написав він у своєму Twіtter.

I join @DominicRaab , Canadian & U.S. partners in voicing concern over Russian cyber attacks against COVID-19 vaccine developers. Ukraine has suffered Russian cyber attacks for years & insists the international law fully applies to cyber space. Violations should not go unpunished. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 16, 2020