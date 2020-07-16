Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска Обамы и Гейтса. Просили биткоины
Хакеры взломали Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Барака Обамы, Джо Байдена и еще более 50 известных пользователей. Жертвами атаки также стали аккаунты компании Apple и Uber, криптовалютной биржи Binance, издания о криптовалюте CoinDesk и других. Об этом пишет ЭП.
Сообщения мошенников о биткоин-кошельках
На взломанных аккаунтах стали появляться твиты с призывом перечислить биткоины на определенные кошельки и с обещанием вернуть криптовалюту назад в двойном размере. Твиты удалялись через некоторое время после публикации, но на их месте появлялись новые.
Как cообщил редактор The Verge Том Уоррен, пользователи успели перевести на указанные в твитах Маска и Гейтса биткоин-кошельки криптовалюты на $50 тыс.
Кроме того, хакеры взломали аккаунты издания о криптовалюте CoinDesk, криптовалютной биржи Binance и других компаний криптовалютного рынка. Пока неизвестно, как они получили доступ к ним.
Как пишет The Verge, позже жертвой атаки стали аккаунты основателя Amazon Джефф Безос, Apple и Uber. Владельцы твиттер-аккаунтов заметили, что исчезла возможность публиковать новые сообщения. Спустя около 15 минут все восстановилось.
В социальной сети заявили, что указанная кибератака является одной из крупнейших в истории Twitter. Мошенничеством уже занялось ФБР.
Что происходит сейчас
Сейчас соцсеть работает с ограничениями. «Мы продолжаем ограничивать возможность писать сообщения, менять пароль и некоторые другие функции учетной записи, пока мы изучаем ситуацию и работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуться к норме. Спасибо за ваше терпение», — заявили в компании.
По словам аналитика The Block Ларри Чермака, эта атака имеет огромные масштабы и долгие годы будет влиять на Twitter. «Следует немедленно что-то сделать, пока главы государств не стали размещать, что попало. Это очень опасно», — написал он.
На фоне этих проблем акции Twitter на бирже просели более чем на 3%.
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