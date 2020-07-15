Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)

Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, которая обманула граждан на сумму свыше 100 тыс. гривен. Женщина трижды меняла фамилию, чтобы отвлечь от себя внимание правоохранителей и избежать ответственности. Разоблачили ранее судимую злоумышленницу работники отдела противодействия киберпреступности полиции Киевщины совместно со следователями Бориспольского отдела полиции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

Согласно данным полиции, мошенница создала сеть фейковых аккаунтов на одной из ведущих торговых интернет-площадок, где “продавала” одежду и предметы быта. Получив деньги от покупателей, она исчезала.

Полиция установила, что поступали средства от потерпевших на банковские карточки, оформленные на подставных лиц и электронные кошельки ряда платежных систем.

По месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск, который подтвердил причастность женщины к совершению мошеннических действий в отношении 200 граждан. В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

В настоящее время полиция принимает меры по возврату пострадавшим причиненного материального ущерба.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщала KV , в конце июня СБУ задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления одного из коммерческих банков, который за 25 тысяч долларов “продавал” должность начальника одного из управлений Национального банка.

Фото: Областная полиция