Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)
Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, которая обманула граждан на сумму свыше 100 тыс. гривен. Женщина трижды меняла фамилию, чтобы отвлечь от себя внимание правоохранителей и избежать ответственности. Разоблачили ранее судимую злоумышленницу работники отдела противодействия киберпреступности полиции Киевщины совместно со следователями Бориспольского отдела полиции.
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Согласно данным полиции, мошенница создала сеть фейковых аккаунтов на одной из ведущих торговых интернет-площадок, где “продавала” одежду и предметы быта. Получив деньги от покупателей, она исчезала.
Полиция установила, что поступали средства от потерпевших на банковские карточки, оформленные на подставных лиц и электронные кошельки ряда платежных систем.
По месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск, который подтвердил причастность женщины к совершению мошеннических действий в отношении 200 граждан. В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.
В настоящее время полиция принимает меры по возврату пострадавшим причиненного материального ущерба.
По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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Фото: Областная полиция