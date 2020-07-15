Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине

Популярный стриминговий музыкальный сервис Spotify начал работать в Украине и еще 12 странах Европы. C 15 июля он будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android.

Фото: pravda.com.ua

Сервис запустят в 13 странах, в частности, Украине, Казахстане, Беларуси, РоSSии, Молдове, Албании, Хорватии, Черногории и Сербии.

Приложение позволяет легально и бесплатно прослушивать более 50 млн треков, аудиокниг, подкастов без необходимости их скачивать.

Spotify будет доступен бесплатно, с рекламой и другими ограничениями, либо по премиум-подписке.

Варианты подписки

Всего есть четыре варианта подписки. Первый месяц Spotify доступен бесплатно.