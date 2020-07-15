2020-07-15
Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине
Популярный стриминговий музыкальный сервис Spotify начал работать в Украине и еще 12 странах Европы. C 15 июля он будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android.
Фото: pravda.com.ua
Сервис запустят в 13 странах, в частности, Украине, Казахстане, Беларуси, РоSSии, Молдове, Албании, Хорватии, Черногории и Сербии.
Приложение позволяет легально и бесплатно прослушивать более 50 млн треков, аудиокниг, подкастов без необходимости их скачивать.
Spotify будет доступен бесплатно, с рекламой и другими ограничениями, либо по премиум-подписке.
Варианты подписки
Всего есть четыре варианта подписки. Первый месяц Spotify доступен бесплатно.
- Подписка на месяц — $ 4,99 / месяц.
- Подписка для двоих — $ 6,49 / месяц.
- Семейная подписка — $ 7,99 / месяц.
- Для студентов — $ 2,49 / месяц.