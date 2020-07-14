Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня буде доступний в Україні

Це популярний стрімінговий сервіс, на якому представлені аудіозаписи основних музичних лейблів, включаючи BBC, Sony, EMI, Warner Music Group і Universal.

Музичний стрімінговий сервіс Spotify з 15 липня буде доступний в Україні

З 15 липня популярний стрімінговий сервіс Spotify буде доступний безкоштовно або за преміум-передплатою. Про це повідомляє "Новое время.Бизнес".

Крім України, сервіс починає роботу в 12 країнах, у тому числі в Молдові, Казахстані, Білорусі, Росії, Албанії, Хорватії, Чорногорії і Сербії.

"Запуск сервісу дозволить більш ніж 250 мільйонам музичних фанатів відкрити для себе музику виконавців з усього світу в Spotify, а локальним виконавцям - розширити аудиторію шанувальників з інших країн", - заявив керуючий директор Spotify в Центральній Європі Майкл Краузе.

Spotify Premium, який надає доступ до повного пакета послуг, коштуватиме $4,99 на місяць. Spotify Premium для сім'ї, до якого можуть підключитися шестеро членів сім'ї, - $7,99 доларів на місяць.

Раніше Spotify оновив умови угоди, додавши Україну до списку країн присутності. Але незабаром після поновлення нова редакція правил зникла з сайту.

У січні 2020 року українські користувачі Spotify отримали доступ до вебверсії стрімінгового сервісу без VPN. Це пов’язали з можливим запуском музичної платформи в Україні.

Уже зараз додаток доступний для завантаження в App Store.

Spotify — популярний стрімінговий сервіс, на якому представлені аудіозаписи основних музичних лейблів, включаючи BBC, Sony, EMI, Warner Music Group і Universal. Вартість передплати Spotify в США становить $9,99 на місяць. Ринкова капіталізація компанії перевищує $26 млрд.

Нагадаємо, сервіс Spotify дає змогу безкоштовно слухати демо-треки впродовж 6 місяців, по 5 разів для кожного треку і не більш ніж 10 годин на місяць. Після чого можливість прослуховування обмежується. Крім цього, користувачеві доводиться прослуховувати рекламу між музичними треками. Платний аккаунт у Spotify відключає відтворення реклами, дозволяє прослуховувати треки з більш високим бітрейтом, без обмежень годин у добі, прослуховувати завантажені в режимі офлайн, а також користуватися офлайн додатком для мобільних пристроїв.

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