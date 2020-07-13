Как отреагировали криптовалюты на новости о взломе индийской биржи

Сегодня, 13 июля, основные криптовалюты смотрятся достаточно неуверенно на фоне сообщения, что индийская цифровая биржа Cashaa, называющая себя «банковской платформой следующего поколения», объявила о взломе своего биткоин-кошелька, содержавшего 336 биткоинов. Об этом идет речь в обзоре Forex Club.

Как отреагировали криптовалюты на новости о взломе индийской биржи
фото: mtblog.mtbank.by

Как ведут себя криптовалюты

После этого известия курс биткоина за сутки, по данным Libertex, символически подрос всего на 0,14% — до $9 299 с капитализацией $170,9 млрд.

Ethereum подорожал на 0,6% — до $242 при капитализации $26,9 млрд.

XRP упал в цене на 1,2% — до $0,1994, его капитализация составила $8,8 млрд.

Litecoin ослабел на 0,9% — до $44,6 с капитализацией $2,9 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки $274,7 млрд.

Прогноз

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит колебаться из-за преимущественно негативного новостного фона.

Можно ожидать движение биткоина у отметки $9 200, Ethereum — около уровня $240, XRP — у $0,19, а Litecoin — у $44.

Как писал «Минфин», цена криптовалюты Cardano (ADA) выросла с $ 0,074 до 0,137, более чем на 85% всего за 10 дней. Эта криптовалюта обогнала Bitcoin SV и стала шестой крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации.

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