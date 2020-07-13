Facebook закрыл 35 украинских страниц за фейки. На их рекламу потратили $1,93 миллиона

Из-за подозрений в фейковости (inauthentic behavior) фейсбук удалил из украинского сегмента 35 страниц, 72 фейсбук-аккаунта и 13 аккаунтов в Instagram. Об этом говорится в отчете об удалении фейковых страниц и аккаунтов, пишет Ain.ua.

Около 766 000 пользователей были подписаны на одну или несколько из этих фейсбук-групп, и 3800 пользователей были подписчиками указанных Instagram-аккаунтов.

Причина

Эта сеть, как сообщает компания, была особенно активной во время украинских парламентских и президентских выборов в 2019 году.

Некоторые из ее аккаунтов и групп с тех пор поменяли названия.

«Администраторы страниц и владельцы аккаунтов постили политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе, о Крыме, НАТО, экономической политике, выборах, критику и поддержку различных кандидатов», — сообщает компания.

В компании сообщают, что люди, стоящие за этой активностью, старались скрывать свои настоящие данные, однако расследование фейсбук связало их с украинским рекламным агентством Postmen. Компания потратила на рекламу такого контента около $1,93 млн.

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