Криптобиржа Coinbase разместит акции на фондовом рынке

Крупнейшая криптовалютная компания США Coinbase начала подготовку к размещению акций на фондовом рынке, которое может произойти уже в этом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Один из них уточнил, что в компании рассматривают возможность выхода на рынок посредством прямого листинга, вместо проведения первичного предложения акций (IPO). Ожидается, что это произойдет до конца текущего года.

Что это значит

Прямой листинг позволит владельцам акций сразу начать продажи бумаг без периода блокировки.При таком способе размещения компания не привлекает новые средства.

Напомним

В октябре 2018 года после завершения очередного раунда финансирования компанию оценили в более чем $8 млрд.

Для размещения акций на фондовом рынке Coinbase необходимо получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Напомним, в октябре 2018 года представители Coinbase опровергли слухи о выходе компании на IPO, хотя и не исключили, что рано или поздно компания станет публичной.