В сети биткоина прошла транзакция на $95 миллионов

В сети биткоина состоялась транзакция на $95 млн, комиссия составила $0,74. Перевод заметил Twitter-бот Bitcoin Block Bot. Об этом пишет РБК.

В сети биткоина прошла транзакция на $95 миллионов

Детали транзакции

Перевод 10 250 BTC произвел один из крупнейших держателей первой криптовалюты.

По данным BitInfoCharts, до вывода средств отправитель занимал 43 строчку по количеству монет. BTC поступил на анонимный адрес.

Напомним

30 июня состоялась транзакция на $920 млн. Пользователь отправил 101,8 тыс BTC на неизвестный адрес. Суммарная стоимость двух финансовых операций составила менее $1,5.

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