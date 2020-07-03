Самый богатый человек Индии запустил конкурента Zoom

Индийская Reliance Jio Platforms при поддержке Мукеша Амбани, богатейшего человека в Индии, официально запустила JioMeet, сервис видео конференций, который очень похож на Zoom. Об этом сообщает TechCrunch.

Самый богатый человек Индии запустил конкурента Zoom
Фото: techcrunch.com

Что известно о сервисе

JioMeet предлагает неограниченное количество бесплатных звонков в формате высокой четкости (720р), не ограничивает их продолжительность и поддерживает до 100 участников.

В сервисе пока нет платных тарифов. Неизвестно, будет ли компания добавлять их – Jio Platforms течение многих лет имеет репутацию поставщика бесплатных услуг.

Jio Platforms, которая начала бета-тестирование своего сервиса в мае этого года, заявила, что JioMeet предлагает «хост-контроль» корпоративного уровня: вызовы защищены паролем, вход в систему можно осуществить с нескольких устройств (до пяти), к тому же есть возможность демонстрации экрана.

В компании пока не уточнили, смогут ли люди за пределами Индии пользоваться новым сервисом.

JioMeet доступен для использования через браузеры Chrome и Firefox на рабочем столе, а также имеет отдельные приложения для macOS, Windows, iOS и Android. Он также имеет плагин для Outlook.

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