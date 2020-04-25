Facebook анонсировал новую функцию для видеозвонков до 50 человек

В Messenger Rooms смогут "тусоваться" до 50 человек.

Facebook выпускает ряд новых продуктов для расширения своих возможностей в видеозвонках.

Фото: theverge.com

24 апреля компания анонсировала Messenger Rooms - инструмент для создания видеочатов с участием до 50 человек, позволяющий друзьям заходить "на тусовку" в любое время. Об этом сообщает The Verge.

Компания также удваивает количество участников в видеозвонках WhatsApp с 4 до 8 человек, добавляет функцию видеозвонков в Facebook Dating и обновляет функцию прямой трансляции как для Facebook, так и для Instagram.

Генеральный директор Марк Цукерберг объявил о новых функциях и возможностях сегодня в прямом эфире. В интервью The Verge он рассказал, что новые функции видеозвонков были созданы в соответствии с переходом компании к созданию более частным инструментам обмена сообщениями.

Фото: theverge.com

Фото: theverge.com

Подобные новые функции появляются, поскольку пандемия коронавируса вынудила сотни миллионов людей по всему миру оставаться дома и полагаться на цифровые инструменты для работы, учебы и игр. Ежедневно более 700 млн человек теперь звонят с помощью Facebook Messenger и WhatsApp.

Создатель Messenger Room сможет решать, открыть ли "комнату" для всех или закрыть, чтобы предотвратить присоединение незваных гостей. Изначально функция появится в Messenger и Facebook, а затем в Instagram Direct, WhatsApp.

Находясь в "комнате", пользователи смогут играть в игры с помощью дополненной реальности или поменять свой реальный фон на виртуальный. Компания рассказала, что некоторые фоны будут представлять собой 360-градусный вид на экзотические места. Звонки не будут полностью шифроваться, но в компании заявили, что не собираются просматривать их или прослушивать.

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