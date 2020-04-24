СНБО подготовил проект решения о продлении блокировки роSSийских соцсетей в Украине

Вопрос будет рассмотрен на заседании Совета в ближайшее время.

СНБО подготовил проект решения о продлении блокировки роSSийских соцсетей в Украине
Фото: actualapple.com

Совет нацбезопасности и обороны Украины подготовил проект решения о продлении санкций относительно роSSийских соцсетей и Интернет-сервисов, в том числе "Вконтакте", "Одноклассники" и Mail.ru.

Секретарь СНБО Алексей Данилов направил письма в Кабмин, Нацбанк и СБУ с просьбой предоставить предложения относительно применения санкций и подготовки соответствующего заседания, сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны.

"На основании предоставленных субъектами представления предложений Аппарат СНБО подготовил проект решения. Он предусматривает применение санкций к более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе роSSийских соцсетей и Интернет-сервисов", - говорится в сообщении.

Этот вопрос будет вынесен на заседании СНБО, которое планируется в ближайшее время.

Напомним, что в 2017 году Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Действие указа заблокировало доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.

Заблокированы также сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, а также доступ ко всем сервисам "Яндекса".

В 2019 запрещенная в Украине роSSийская соцсеть "ВКонтакте" за год упала в посещаемости среди украинцев с четвертой на восьмую позицию.

В феврале в Минкультуры сообщили, в Украине не будут восстанавливать доступ к ранее запрещенным роSSийским социальным сетям.

В апреле глава СБУ Иван Баканов предложил продлить блокировку роSSийских соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники" еще на 3 года.



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