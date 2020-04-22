Киевлянина на роSSийских SMM-курсах учили постить фейки о коронавирусе

Мужчиной заинтересовалась СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Киева на публикации фейков о коронавирусе. Как оказалось, "хайпонуть" на теме пандемии ему предложили организаторы роSSийских SMM-курсов.

Об этом говорится на сайте СБУ.

"Популяризовать сайты и страницы в интернете жителю Киева предложили роSSийские рекламщики, у которых он дистанционно учился на платных онлайн-курсах специалистов SMM. Мужчина завел собственный телеграм-канал и организовывал тематические группы в популярных мессенджерах. Задержанный рассказал, что в основном распространял интернет-контент, который ему предоставляли роSSийские «учителя». Вся информация была направлена на создание искусственной паники или содержала призывы к нарушению карантина. Выполняя рекомендации своих роSSийских наставников, мужчина через собственные интернет-ресурсы, ориентированные на аудиторию столичного региона, транслировал фейки о ходе пандемии в Украине, в том числе со ссылкой на непроверенные и роSSийские источники", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Киевлянин раскаялся и предоставил следователям доступ к своим аккаунтам и сообществам.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Дело будет расследовать Национальная полиция.

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