С начала карантина СБУ разоблачила 207 агитаторов, распространяющих фейки о коронавирусе

10 из них действовали по заказу роSSийской стороны.

С начала введения карантина в Украине СБУ разоблачила 207 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе. Заблокировано около 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией 800 000 пользователей.

Данные о 197 агитаторах переданы в Нацполицию. Половину из них уже привлекли к административной ответственности за распространение слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, сообщили в пресс-службе СБУ .

"Установлено, что 10 из 207 обнаруженных агитаторов действовали по заданию роSSийской стороны. Относительно них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституицонного устройства или захвата государственной власти (ст.109 и 110 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Агитаторы работали в Киеве , Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Кропивницком и Полтаве. В Кировоградской области действовала целая сеть антиукраинских агитаторов, которые распространяли в интернете не только фейки о карантине, а и материалы террористического направления, также они вербовали украинцев в террористические "ДНР" и "ЛНР". Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

СБУ устанавливает контакты фигурантов дела со спецслужбами РоSSии, обстоятельства, разделение ролей и уровень осведомленности всех участников сети с целью информационных атак против Украины.

В Полтавской области агитатор администрировал более 10 обществ, которые объединяли почти 20 000 пользователей. Он размещал деструктивные публикации о пандемии коронавируса, призывы к сепаратизму и изменению территории Украины, искривленные факты о Дне победы над нацизмом.

"Информацию о своих публикациях агитатор брал из пропагандистских интернет-изданий РФ . Для конспирации злоумышленник выезжал в другую область, откуда "постил" фейковые новости. Деньги на поездки он получал от роSSийских кураторов", - добавили в СБУ .

Напомним, что в марте во Львове Служба безопасности Украины разоблачила местную жительницу, которая размещала в Интернете фейковую информацию о распространении коронавируса. Она нагнетала панику среди пользователей Интернет-сообществ.