Киевстар: Использование трафика «Домашнего интернета» за месяц карантина выросло на 20%

За первый месяц карантина использование трафика в сети «Домашний Интернет» выросло в среднем на 20%. А объем загруженного контента на сейчас составляет около 11 ГБ в сутки на абонента, что на 22% больше, чем обычно. Об этом говорится в релизе оператора.

Киевстар: Использование трафика «Домашнего интернета» за месяц карантина выросло на 20%

Где потребляют наибольшее количество трафика

Наибольшее количество трафика потребляют абоненты в Полтавской, Львовской и Черновецкой областях.

Так, в Полтавской области используют рекордные 15 ГБ в день на абонента.

Новые абоненты

Одновременно с ростом трафика, отмечается также рост спроса на подключение от новых абонентов. В частности, количество заявок увеличилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Наиболее активный рост новых подключений наблюдается в Днепропетровской и Киевской областях. Такой спрос вполне понятен, ведь много людей в условиях изоляции начали чаще пользоваться проводным интернетом дома как для личных, так и рабочих целей.

За время карантина к сети «Домашний Интернет» от Киевстар было подключено еще около 4500 квартир, при этом сотрудники, отвечающие за разворачивание сети, поддержку и подключение новых абонентов, продолжают работать в штатном режиме.

В пресс-службе оператора также отметили, что на период карантина был значительно расширен доступ к видеоплатформе «Киевстар ТВ».

Всего же компания реализовала ряд инициатив для поддержки абонентов на период карантина, инвестировав в их реализацию более 30 млн грн, а также дополнительно выделила 30 млн грн благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине.

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