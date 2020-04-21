Хакеры воровали данные через фейковый Netflix

Хакеры воровали данные через фейковый Netflix

Компания Mimecast, специализирующаяся на услугах информационной безопасности, обнаружила в интернете более 700 фейковых сайтов, имитирующих страницы регистрации сервисов Netflix и Disney+ с целью сбора личных данных пользователей — причём всего лишь за одну неделю с 6 по 13 апреля. Около 700 сайтов имитировали Netflix, четыре сайта — Disney+.

Некоторые сайты выглядят вполне себе убедительно, отмечают в Mimecast — пользователи вполне могут принять их за оригинальные, зарегистрироваться, оформить подписку и ввести свои личные данные, включая имя и фамилию, адрес электронной почты, данные кредитной карты и другую приватную информацию. Впрочем, встречаются и такие сайты, на которых подделку выдаёт огромное количество ошибок.

Специалисты Mimecast считают, что число подобных страниц резко возросло на фоне пандемии, когда из-за режима самоизоляции миллионы людей стали проводить дома почти всё время и смотреть больше фильмов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Хакеры воровали данные через фейковый NetflixХакеры воровали данные через фейковый Netflix
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