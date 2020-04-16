Рада одобрила более чем десятикратное увеличение штрафов за повреждение телекоммуникационных сетей
Верховная Рада (ВР) предлагает значительно увеличить штрафы за повреждение телекоммуникационных сетей (более, чем в десять раз). Кроме того, такое вредительство может обернуться злоумышленнику длительным лишением свободы.
Об этом
Законопроект за основу поддержали 315 народных депутатов.
Законопроектом, в частности, вносятся изменения в ст. 360
Теперь согласно статьи 360 УК, умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (н.м.д.г., 17 гривен), то есть от 17 тыс. гривен до 51 тыс. гривен. Также предусмотрено ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.
За повторные действия или по предварительному сговору группой лиц будет полагаться лишение свободы на срок от 3 до шести 6.
За причинение имущественного ущерба в крупных размерах предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Под крупными размерами предполагается ущерб в 3000 и более раз превышающий н.м.д.г. (то есть за ущерб больше 51 тыс. гривен).
Нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей, или повреждения телекоммуникационной сети или технических средств, если оно не вызвало прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 200 н.м.д.г. (1700-3400 гривен), а на должностных лиц – в размере от 300 до 400 н.м.д.г. (5100-6800 гривен).
Как информировала
Фото: