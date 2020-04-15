Учитель физики из Одессы получил серебряную награду YouTube

Учитель физики из Одессы Павел Виктор, который имеет свой YouTube-канал и выкладывает в интернет свои уроки, получил серебряную кнопку YouTube.

Об єтом сообщает 5 канал.

"Канал на YouTube Павел Андреевич ведет уже более пяти лет. Сначала он делился записями своих уроков, чтобы помочь наверстать материал детям, которые пропустили занятия. Кроме того, учитель записывал ролики, когда в школе объявляли карантин", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Павел Виктор

Фото: facebook.com/Павел Виктор

Отмечается, что канал Павла уже довольно давно перешел отметку в 100 тысяч подписчиков. Сейчас количество фолловеров канала составляет более 463 тысячи. Тем не менее, серебряную кнопку от YouTube он получил лишь недавно.