На электронные сервисы столичной власти осуществляется кибератака

На электронные сервисы столичной власти осуществляется кибератака

На сервисы Киевской горгосадминистрации (КГГА) осуществляется массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть удается отражать внутренней системой киберзащиты, однако возможны временные ограничения в доступе к городским сайтам.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КГГА со ссылкой на информацию Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

“Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов. Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было”, – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

В сообщении пресс-службы говорится, что система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к е-сервисам или городским сайтам. За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.

Отмечается, что возможны временные ограничения в доступе к городским сайтам. Городские власти просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, что с апреля 2020 года стала доступной для пользователей обновленная платформа информационно-аналитической системы “Имущество”.  Так, на платформе хранятся открытые информационные ресурсы об объектах городской инфраструктуры. 

Отметим, что Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА с 3 марта 2017 года возглавляет сокоординатор инициативы “Kyiv Smart City” Юрий Назаров. С 20 сентября 2019 года направление информатизации в Киеве курирует первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Фото: соцсети


Ольга Марийко, КиевВласть

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