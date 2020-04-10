Instagram запустил личные сообщения в веб-версии сервиса

Instagram сообщил о глобальном запуске функции обмена личными сообщениями в веб-версии сервиса. Теперь она будет доступна пользователям по всему миру.

*Sliding into your DMs*Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world ? pic.twitter.com/CT2SwuxHTv — Instagram (@instagram) April 10, 2020

В русскоязычном интерфейсе новый раздел выглядит так:

В веб-версии можно просматривать полученные сообщения и отвечать на них, не переходя в мобильное приложение.

Также можно создавать новые чаты, делиться фотографиями, видеть общее число непрочитанных сообщений и получать оповещения о новых сообщениях.

Напомним, что внутреннее тестирование функции обмена личными сообщениями в веб-версии Instagram было начато в октябре 2019 года, а публичное тестирование стартовало в феврале.