Житель Ивано-Франковска продавал информацию из государственных баз данных

Его клиентами были жители разных областей.

Житель Ивано-Франковска продавал информацию из государственных баз данных
Фото: itar-tass.com

СБУ разоблачила жителя Ивано-Франковска на продаже информации из государственных баз данных.

Объявления о продаже информации из баз таможенной и пограничных служб он размещал на специализированных ресурсах в Интернете, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во время проверки выяснилось, что "продавец" под фейковыми учетными записями обещает клиентам данные, в том числе о пересечении границы украинскими гражданами и иностранцами, о транспортных средствах, сроках их пребывания за границей. Эти ведомости относятся к информации с ограниченным доступом, несанкционированное распространение которой запрещено законом. Оплату от заказчиков злоумышленник принимал на банковские карты", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов продажи информации с ограниченным доступом. Клиентами злоумышленника были жители разных регионов Украины.

Открыто производство по ч.2 ст. 361-2 Уголовного кодекса (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом). Дело передано в суд.

Напомним, в декабре 2019 киберполиция Харьковской области разоблачила 35-летнего предпринимателя на продаже баз данных государственной таможенной службы. Он продавал их на тематических хакерских форумах.



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